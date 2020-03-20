У Дніпрі запустили флешмоб “Підвези лікаря на роботу”

Телеграм-канал “Підвези медика на роботу” відкрили небайдужі мешканці Дніпра, аби знайти тих, хто готовий допомогти медперсоналу вчасно дістатися до робочого місця.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив користувач Юрій Панащенко, який вже став його учасником.

“Шановні медики нашого міста! Не стійте на зупинках - пишіть в чат, і ми зробимо все, щоб ви вчасно опинилися на робочому місці і допомогли нам”, - написав Панащенко.

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Телеграм-канал вже об'єднав водіїв, у яких є можливість вранці підвозити попутників і медиків, які через черги на транспорт можуть запізнитися на роботу. На цей час до каналу приєдналося більше 140 осіб.