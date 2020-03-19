Чернівці: Третій тиждень із коронавірусом

У місті починають хімічну обробку вулиць, зачинені магазини, ОДА працює дистанційно

З 14 березня голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук оголосив надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Припинилося міжміське сполучення в межах області, зачинились розважальні центри, спорткомплекси, непродуктові магазини тощо.

А вже в понеділок, 16 березня уряд на своєму засіданні приймає рішення про оголошення надзвичайної ситуації у Чернівецькій та Житомирській областях і припиняє міжобласне сполучення. Влада у Чернівцях спочатку встановлює обмеження на пасажирські перевезення: не більш як 10 осіб в автобусі чи тролейбусі – та скасовує пільги на проїзд, щоб стимулювати пенсіонерів залишатись удома.

Однак після повідомлення про нові випадки захворювання на коронавірус та підтвердження першої смерті в області від цієї недуги, міський голова Чернівців вирішив повністю зупинити громадський транспорт. На кордонах області розгортають карантинно-епідеміологічні пости, в яких цілодобово чергуватимуть рятувальники, медики і поліцейські. За необхідності будуть дезінфікувати транспорт і вимірювати температуру в пасажирів.

Як живуть місто та область після введення таких обмежень, чи поширені серед людей панічні настрої, дізнавався кореспондент Укрінформу.

У МІСТІ ПОЧИНАЮТЬ ХІМІЧНУ ОБРОБКУ ВУЛИЦЬ

Під час чергового відеозвернення, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, він серед іншого попросив автовласників прибрати припарковані автомобілі з головних магістралей міста, аби їх не забруднили при митті та дезінфекції вулиць.

“Завтра (18 березня - ред.), ми пробуємо організувати генеральне прибирання у місті. Закликаю завтра усіх власників автотранспортних засобів міста, по-перше, утриматися від поїздок. І найголовніше прохання: завтра не паркувати автомобілі вздовж вулиць Героїв Майдану, Проспекту Незалежності і Головної – від автовокзалу до залізничного вокзалу. Там працюватиме техніка. Ми відпрацьовуватимемо механізми і технології, в тому числі й хімічної обробки, дезінфекційної обробки поверхонь тротуарів. Тому, будь ласка, заберіть свої автотранспортні засоби, щоб вони нам не заважали", – звернувся міський голова до власників машин.

Через зупинений з 18 березня рух громадського транспорту в Чернівцях фактично зникли затори. Проте, приватного транспорту стало трохи більше у порівнянні з попередніми днями. Несуттєво зменшилась і кількість людей на вулицях та площах міста. Є навіть матері з дітьми, які вийшли погрітись на весняне сонечко. Щоправда, приблизно половина з перехожих уже носять захисні маски.

Аптеки працюють у трохи незвичному режимі, але на дверях багатьох із них досі висять повідомлення про відсутність медичних масок. Також до списку відсутніх препаратів додали антисептики і рукавички. Щоб люди навіть не запитували у аптекарів їхню наявність. Деякі аптеки не запускають відвідувачів до приміщення та обслуговують клієнтів через віконечко. Інші аптеки запускають всередину не більш як двох людей.

У магазинах Чернівців, щоправда, цієї рекомендації місцевих чиновників не дотримуються. В одному з супермаркетів у центрі міста жодних обмежень щодо одночасного перебування у приміщенні магазину немає. На дверях є лише паперове оголошення з проханням для покупців – тримати дистанцію. Але мало хто його бачить, а тим більше, виконує. Також не всі непродовольчі магазини позакривались.

ПОКАРАННЯ ЗА НЕДОТРИМАННЯ КАРАНТИНУ

Напередодні й голова Чернівецької ОДА, і міський голова закликали місцевих підприємців до дисципліни з дотримання карантину. Голова облдержадміністрації Сергій Осачук сказав, що “разом із поліцією допомагатиме людям дотримуватись карантинних обмежень”.

Сергій Осачук

“Ті населені пункти, де є найбільша небезпека поширення коронавірусу, ми будемо просити вдаватися до особливого режиму контролю за станом здоров'я мешканців. Ми будемо разом із лікарями, з поліцією допомагати вам дотримуватися особливого режиму. Прошу вашого розуміння та підтримки і допомоги для того, щоб ми максимально локалізували можливість поширення небезпечних хвороб”, – зазначив голова обладміністрації.

А міський голова Чернівців Олексій Каспрук пригрозив штрафами тим підприємцям, які попри заборону все ж наважаться залишити відкритими свої магазини.

“Сьогодні (17 березня - ред.) я бачив людей, які не розуміють небезпеку, на яку вони наражають себе, своїх оточуючих, підлеглих. Я бачу працюючі кафе, магазини, перукарні й інші заклади, куди заходять люди… Було кілька днів попередження про закриття закладів. Працівники поліції, Держпродспоживслужби, міськради обходили ці заклади і попереджали», – зауважив мер.

Він також наголосив, що з 18 березня будь-які попередження припиняються, а підприємці, які, попри заборону, все ще працюватимуть, – повинні бути готові нести адміністративну і кримінальну відповідальність, передбачену рішенням Верховної Ради. Ці обмеження стосуються установ, приватних, релігійних організацій тощо.

Послухали місцевих керівників не всі підприємці. Хоча більшість кафе і ресторанів у центрі міста закриті. Лише поодинокі заклади на свій ризик продовжують обслуговувати клієнтів. На дверях багатьох закладів висить оголошення про перехід їхньої роботи на доставку їжі та напоїв із зазначенням номерів телефонів. Навіть шаурму тепер можна замовити телефоном.

Приємно тішить око відсутність, принаймні у центрі міста, вуличної торгівлі. Керівник міської інспекції з благоустрою Сергій Обшанський на своїй сторінці у Facebook відзвітував про припинення стихійної торгівлі на 12 вулицях міста.

Сергій Обшанський

“Працівниками інспекції з благоустрою управління контролю за благоустроєм міста вжиті заходи з недопущення стихійної торгівлі на центральних магістралях, площах міста, а саме: вул. Степана Бандери, вул. Університетська, вул. 28 Червня, вул. Богдана Хмельницького, вул. Заньковецької, вул. Шкільна, вул. Загули, вул. Бахрушина, вул. Героїв Майдану, вул. Руська район Гравітон, вул. Комарова, вул. Головна-Ентузіастів”, – йдеться в його повідомленні.

РОБОТА – ДИСТАНЦІЙНО

Окрім непродуктових ринків, магазинів, кафе і ресторанів, у Чернівцях призупиняють роботу багато промислових підприємств. Зокрема, виконавчий директор компанії ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» (SEBN.UA) Олександр Шламп на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з 18 березня усі заводи компанії в Україні призупиняють свою роботу.

Олександр Шламп

“Піклуючись про життя та здоров'я наших працівників, не чекаючи оголошення надзвичайного стану, сьогодні ми домовилися з нашими власниками та клієнтами про зупинку з 14.30 всіх наших заводів в Україні. Прошу всіх працівників дотримуватись всіх вимог влади та здорового глузду на період дії карантину в Україні”, – написав він.

Натомість одне з найбільших промислових підприємств Чернівців з пошиття одягу ТДВ “Трембіта” продовжує працювати у штатному режимі. На підприємстві кореспонденту Укрінформу повідомили, що станом на 15:00 18 березня жодних вказівок про призупинення роботи чи зміну діяльності не надходило.

Багато організацій та установ у Чернівецькій області перейшли на дистанційну роботу. Серед них – і Чернівецька обласна державна адміністрація. Голова ОДА Сергій Осачук повідомив, що у повному складі працюють лише підрозділи, які боротимуться із коронавірусом.

“Дав розпорядження всім керівникам департаментів, управлінь, відділів, апарату ОДА максимально можливу кількість людей перевести на дистанційну форму роботи. Люди, які не прийшли сьогодні до приміщення ОДА, все одно працюють, у них є план, їхні керівники розуміють, чим вони зайняті, та звітують про роботу підлеглих”, – розповів голова облдержадміністрації.

У своєму останньому – вчорашньому вечірньому відеозверненні на сторінці у Facebook міський голова Чернівців Олексій Каспрук уточнив, яким установам, підприємствам і магазинам можна працювати в умовах карантину.

“Сьогодні ми призупинили роботу стоматологічних клінік і кабінетів. Міністерство охорони здоров'я постановило, що всі планові огляди та операції – випадки, коли пацієнт може чекати, переносять на період після завершення карантину. Також уточнили перелік магазинів, які будуть працювати. Це, в першу чергу, точки з продажу побутової хімії та засобів гігієни. Крім того, – магазини з продажу насіння, добрив і засобів захисту рослин, бо починається весняний сезон. Також магазини ритуальних послуг та зоомагазини, де не проводять продаж тварин", – заявив міський голова.

Крім того, він зазначив, що з 19 березня відновлюють рух тролейбуси, які возитимуть лише комунальників та працівників оперативних служб, а на в'їздах до Чернівців працюватимуть контрольно-пропускні пункти з працівників поліції, лікарів та працівників ДСНС.

"Розумію, що багато чернівчан відчули труднощі у зв'язку з відсутністю громадського транспорту. Це було вимушене рішення... Але місто повинне далі жити та працювати. Відзавтра (19 березня – ред.) ми розпочинаємо роботу електротранспорту в режимі спеціальних перевезень. Вони будуть спеціально марковані та працюватимуть виключно на те, щоби довезти до роботи і додому працівників медичних установ, поліції, ДСНС та комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста (водоканал, теплокомуненерго та інші)", – сказав Каспрук.

Допускатимуть пасажирів до тролейбусів виключно в масках та за наявності службового посвідчення. Щодо КПП, то на них вимірюватимуть температуру, а також вестимуть облік транспортних засобів, які заїжджають у місто.

“Водіїв і пасажирів будуть розпитувати про мету поїздки, куди ви їдете, з ким збираєтеся спілкуватися. Я прошу з розумінням до цього поставитися, це робиться виключно для того, щоб ми могли моніторити контакти тих осіб, які сьогодні або в майбутньому, не дай Боже, заразяться коронавірусом", – пояснив Каспрук.

P.S. Попри такі обмежувальні заходи, паніки серед мешканців немає. У супермаркетах і звичайних магазинах полиці заповнені. Навали покупців, як і черг біля кас, нема. У черзі біля входу в аптеки й банки, куди запускають лише по кілька відвідувачів одночасно, люди ведуть себе спокійно, без черги не “проривається” ніхто, бо ніхто нікуди не поспішає. Здається, у людей є розуміння, що потрібно спокійно пережити цей період, і для зменшення поширення хвороби варто якомога менше контактувати з іншими.

Віталій Олійник, Чернівці

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