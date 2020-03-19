На Житомирщині госпіталізували подружжя, яке контактувало з померлою в Радомишлі

На Житомирщині госпіталізували подружню пару з смт Брусилів, яка контактувала жінкою з Радомишля, що померла від коронавірусу.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є випадок по Брусилову, коли двоє громадян, які контактували з померлою 8 березня, про це не повідомили. 10 березня вони захворіли, до лікарів не зверталися, лікувалися самостійно, а сьогодні звернулися за медичною допомогою, тому що їх стан погіршився – підвищилася температура, з’явилася задуха і кашель», - сказав Суслик.

Як додала заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, це чоловік і жінка 1960 і 1962 років народження. Контактні особи з ними наразі встановлюються, але попередньо відомо, що вони перебували вдома, де лікувалися самостійно.

Хворі госпіталізовані спеціалізованою бригадою екстреної медичної допомоги в Коростишівську центральну районну лікарню. Наразі тривають діагностичні обстеження і найближчим часом за експрес-тестами отримають попередню інформацію, а потім буде проведено додаткове підтвердження у лабораторному центрі через ПЛР-реакцію.

За словами Суслика, до Андрушівської райлікарні госпіталізували також двох хворих, які повернулися з Угорщини, але типових для коронавірусу симптомів у них немає.

Крім того, Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook повідомив про ще 2 підозри на коронавірус.

«Надвечір 18.03.2020р. до вірусологічної лабораторії надійшов матеріал від 2 хворих (м. Житомир та Народицький район). Триває з’ясування всіх обставин з цього приводу», - зазначається у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині 13 березня від коронавірсу померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Київській області та столиці, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Cтаном на 19 березня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, померло 8 970 осіб, одужало 85 749 людей.