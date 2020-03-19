У Херсоні водії відмовляються виходити на маршрути через тиск пасажирів

У Херсоні водії громадського транспорту відмовляються виходити на маршрути через тиск частини пасажирів, що невдоволені обмеженнями щодо кількості людей, яку можна перевозити в умовах карантину.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла начальник управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку Херсонської міської ради Марина Віркун.

«Зазвичай на маршрути у Херсоні виходить середньому 330 автобусів та 42 тролейбуси. На сьогодні кількість тролейбусів зменшена до 33. Ми щогодини збираємо дані по транспорту, вже на 10 годину у нас 80 автобусів. Але водії сьогодні почали писати заяви, що вони не витримують тиску, тому що не всі пасажири розуміють необхідність обмежень, що потрібно сидіти вдома в умовах карантину, що треба забезпечити доїзд на робочі місця медиків, працівників підприємств та організацій, які здійснюють життєзабезпечення міста», - зазначила Віркун.

Вона наголосила, що у першу чергу відповідальність за порушення вимог щодо перевезення не більше 10 пасажирів буде нести саме водій.

За словами Віркун, у деяких містах України відмінили пільгові перевезення, для того щоб люди, які входять у групу ризику, менше їздили у громадському транспорті, обмежують кількість автобусів на маршрутах, надають фінансову підтримку перевізникам. «Ми будемо надавати свої пропозиції. Намагалися на вчорашній сесії міської ради їх озвучити, але нас, на жаль, чомусь не почули», - зазначила вона.

У свою чергу пресофіцер патрульної поліції Херсонської області Андрій Кований розповів, що перевіряють виконання обмежувальних заходів щодо пасажирських перевезень під час карантину працівники патрульної поліції, Укртрансбезпеки, профільного управління міської ради

Патрульні поліцейські перевіряють виконання обмежувальних заходів під час карантину / Фото: Патрульна поліція Херсонської області

«В основному водії дотримуються вимог. Були випадки, коли у салоні було більше 10 пасажирів, але вони виходили після роз’яснення. Також перевіряємо, чи водії у масках, чи є у них антисептики. Пасажирів у масках небагато. Дуже багато людей пенсійного віку, на жаль, у транспорті», - зазначив Кований.

У соцмережах херсонці викладають відео та фото з таких рейдів.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

При цьому міський громадський транспорт може перевозити не більше 10 осіб одночасно.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.