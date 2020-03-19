На Волині склали протокол на водія переповненої маршрутки
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
"Правопорушення виявили у Нововолинську. Співробітники групи реагування патрульної поліції склали на 62-річного водія маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 19 пасажирів, адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова про порушення правил щодо карантину людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що порушнику загрожує штраф на суму від 17 тис. до 34 тис. грн.
Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
При цьому міський громадський транспорт може перевозити не більше 10 осіб одночасно.
За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.
Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.