Велике будівництво: у Полтаві ремонтують трасу Київ - Харків

У Полтаві у межах програми Президента України «Велике будівництво» реконструюють відтинок дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Наразі триває укладання 38-сантиметрової основи.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації.

"На Полтавщині триває активна фаза реконструкції пріоритетних об’єктів, які входять до програми Президента України «Велике будівництво». Серед них ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Нині дорожники працюють у межах Полтави", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, на Київському шосе підрядник завершив влаштування геотекстилю та георешітки. Триває укладання основи, яке складається із двох шарів суміші С-5 загальною товщиною 38 см. Техніка вирівнює і ущільнює ці шари, щоб потім почати укладання асфальтобетону.

Проєкт «Велике будівництво» стартував 1 березня. Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов наголосив, що його почали з головної артерії країни, дороги Київ – Харків – Довжанський. 2020 рік стане рекордним за фінансуванням для місцевих автошляхів області. Дорожній фонд для місцевих доріг Полтавщини цьогоріч становить 1 мільярд 311 мільйонів гривень.

Також в області мають збудувати та реконструювати 15 об’єктів (5 опорних шкіл, 5 дитячих садків та 5 стадіонів).

Фото: adm-pl.gov.ua