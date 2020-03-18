Велике будівництво: у Полтаві ремонтують трасу Київ - Харків
Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації.
"На Полтавщині триває активна фаза реконструкції пріоритетних об’єктів, які входять до програми Президента України «Велике будівництво». Серед них ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Нині дорожники працюють у межах Полтави", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ОДА, на Київському шосе підрядник завершив влаштування геотекстилю та георешітки. Триває укладання основи, яке складається із двох шарів суміші С-5 загальною товщиною 38 см. Техніка вирівнює і ущільнює ці шари, щоб потім почати укладання асфальтобетону.
Проєкт «Велике будівництво» стартував 1 березня. Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов наголосив, що його почали з головної артерії країни, дороги Київ – Харків – Довжанський. 2020 рік стане рекордним за фінансуванням для місцевих автошляхів області. Дорожній фонд для місцевих доріг Полтавщини цьогоріч становить 1 мільярд 311 мільйонів гривень.
Також в області мають збудувати та реконструювати 15 об’єктів (5 опорних шкіл, 5 дитячих садків та 5 стадіонів).
Фото: adm-pl.gov.ua