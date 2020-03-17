На Дніпропетровщині зводять дитсадок за програмою "Велике будівництво"

У селищі Іларіоновому на Дніпропетровщині у межах програми Президента України "Велике будівництво" зводять дитсадок на 115 місць.

Загалом за цією програмою в області збудують і реконструюють 5 шкіл, 5 стадіонів і 5 садочків, повідомили у департаменті капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації.

«За національною програмою «Велике будівництво» у 2020 році на Дніпропетровщині збудуємо та реконструюємо 5 шкіл, 5 стадіонів та 5 садочків. Із 1 березня на більшості об’єктів стартували роботи. Серед них – дошкільний заклад у селищі Іларіоновому Синельниківського району. Визначили нову підрядну організацію, яка вже приступила до будівництва. Цьогоріч дитсадок буде готовий», – йдеться у повідомленні.

На даний час уже звели каркас будівлі. Встановили вікна та облаштували внутрішні комунікації.

Також змонтували модульну котельню, очисні споруди та пожежний резервуар. Нині тривають внутрішні оздоблювальні роботи.

В ОДА запевняють, що після завершення робіт дитсадок відповідатиме усім сучасним стандартам.

Там буде внутрішнє подвір’я, а центральний вхід облаштують пандусом. На території зроблять господарську зону з окремим виїздом та проїздом для пожежної машини.

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Дитсадок розрахований на 115 місць. Там розміститься одна ясельна група та ще п’ять – для дошкільнят молодшого, середнього та старшого віку.

Фото: adm.dp.gov.ua