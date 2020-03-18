На Донеччині водіїв пасажирських перевезень з 19 березня чекає тотальний контроль

У Донецькій області водіїв пасажирських перевезень з 19 березня чекає тотальний контроль з боку патрульної поліції, тому що тільки водії відповідають за дотримання вимог правил перевезення людей на час карантину.

Про це 18 березня на пресбрифінгу в Донецькій облдержадміністрації заявив командир батальйону патрульної поліції Краматорська та Слов’янська Олександр Малиш, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Водіїв контролювати буде патрульна поліція. Шляхом зупинки та перевірки певних обмежень та умов перевезень пасажирів саме перевізниками. Є адміністративна відповідальність, внесені зміни, передбачається відповідальність. Зараз проводимо попереджувальні заходи, завтра вони будуть більш жорсткі. Тобто, із завтрашнього дня ми починаємо тотальний контроль», - сказав Малиш.

Він пояснив, що кількість пасажирів мусить контролювати водій, і ніхто людей не буде витягувати з автобусів, відповідальність за це порушення лежить тільки на водії. «Десять пасажирів у маршрутках дозволяється перевозити, а одинадцять – ні, тому це вже буде порушення і патрульна поліція на це буде реагувати», - пояснив правоохоронець.

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Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд України підтримав рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більш як 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня - закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

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