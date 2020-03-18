На Миколаївщині зіткнулися вантажівка та легковик, є загиблий
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
«17 березня о 21:40 на 92 км автодороги Миколаїв — Благовіщенське, поблизу села Благотатне Арбузинського, району сталася ДТП за участю Daewoo Lanos та вантажівки МАN. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 32-річний пасажир легковика загинув на місці події, 60-річний водій та ще двоє пасажирів — 22-річна жінка і 12-річний хлопець з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу» , - йдеться у повідомленні.
Водій вантажівки та його пасажир не постраждали.
Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть).
Встановлюються усі обставини та причини автоаварії.