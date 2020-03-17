На Житомирщині перевіряють три підозри на коронавірус

На Житомирщині перевіряють трьох хворих, щодо яких є підозра на зараження коронавірусом.

Про це на брифінгу заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Один випадок зараз перевіряється у Новограді-Волинському, а два – у Житомирі, зокрема у дитячій лікарні та в обласній лікарні. Сьогодні чекаємо результатів цих трьох випадків», - розповів Бунечко.

Він додав, що в області коштом резервного фонду планують закупити у КНР сучасний діагностичний апарат для швидкого виявлення коронавірусної інфекції. На це виділили майже півтора мільйона гривень. На Житомирщині апарат очікують упродовж 3 тижнів.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині 13 березня від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі. У студента з Києва, який контактував із нею, теж виявили коронавірус.

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Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний – на Житомирщині. У Чернівцях також померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померло 7174.

Уряд вирішив запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксовані випадки коронавірусу, режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.