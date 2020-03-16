На Вінниччині у двох госпіталізованих не підтвердили коронавірус

На Вінниччині у двох пацієнтів, госпіталізованих минулого тижня з підозрою на коронавірус, Covid-19 не виявлено, їм діагностували грип типу А.

Про це у понеділок на брифінгу у Вінницькій ОДА повідомив завідувач відділу епідемнагляду «Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України» Степан Томин.

«Вірусологічною лабораторією «Вінницького обласного лабораторного центру» на цю годину завершено тестування матеріалів, які були відібрані від двох хворих з підозрою на захворювання ГРВІ Covid-19. В обох випадках діагностовано методом полімеразно-ланцюгової реакції вірус грипу типу А. Тобто, зараз цей діагноз обом хворим буде змінено на грип. Вони, звичайно, будуть продовжувати лікуватись», - повідомив Томин.

За його словами, пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням, їх стан задовільний.

Окрім цього, у вірусологічних лабораторіях Обласного лабораторного центру МОЗ починаючи з завтрашнього дня зможуть тестувати безпосередньо у Вінниці зразки матеріалів, які будуть відбиратися від хворих з підозрою на коронавірус. Дані тест-системи вже закуплені, наразі налаштовується відповідне обладнання.

Тестуватимуться зразки, які відбиратимуться у стаціонарах, тобто, коли у пацієнтів і справді є клінічні прояви захворювання, а не матеріали від людей, які не мають «клініки».