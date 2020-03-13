У Миколаєві зафіксували рекордні +20°

У Миколаєві 13 березня зафіксовано черговий температурний рекорд: температура повітря на 14 годину дня становила 19,6 градуса тепла.

Це майже на 2 градуси вище від попереднього рекорду, який був зафіксований у 2002 році - тоді температура становила 17,9 градуса тепла.

Про це повідомив Миколаївський гідрометеорологічний центр на своїй сторінці у Facebook.

«Вітаємо з новим рекордом температури. 13 березня у Миколаєві температура повітря вище на 2 градуси від попереднього рекорду, який був зафіксований у 2002 році», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, період високих температур закінчується. Відзавтра очікується інтенсивне похолодання. Вночі пройдуть дощі, а вдень почнеться вторгнення активної холодної повітряної маси арктичного походження, яке буде супроводжуватись рвучким північно-західним вітром.

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15 березня прогнозується зниження температури до 4 градусів морозу, вдень до 3-8° тепла. Ночі 16 та 17 березня виявляться найхолоднішими: до 6° морозу, вдень 7-13° тепла. Надалі, температура буде поступово підвищуватися.

Як повідомлялося, у Миколаєві 4 березня зафіксовано температурний рекорд – 19,2 градуса тепла. Попередній рекорд -17,5° у цей день був зафіксований в 2001 році.