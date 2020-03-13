У Мелітополі від ускладнень грипу померла дитина

У Мелітополі Запорізької області від грипу помер 6-річний хлопчик.

Про це повідомляє ДУ “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ”.

“Захворів 5 березня, звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня з скаргами на підвищення температури до 38,8 градуса, незначний нежить, біль у горлі. Діагноз – назофарингіт, лікувався вдома. 9 березня стан стрімко погіршився, госпіталізований до стаціонару в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-серцевої недостатності, дитина померла”, - йдеться в повідомленні.

При дослідженні аналізів в нього виявили грип А (H1N1). Медики зазначають, що хлопчик не був щеплений від грипу, помер від гострої легенево-серцевої недостатності, вірусно-бактеріальної пневмонії.

Всього з початку сезону в Запорізькій області зареєстровано 6 летальних випадків від ускладнень грипу у тому числі 5 – дорослих та 1 – дитина.