Не коронавірус: у юнака з Кам'янки-Бузької діагностували грип

У юнака з Кам'янки-Бузької, якого напередодні госпіталізували з підозрою на коронавірус, діагностували грип.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

«До лікарів хлопець звернувся 12 березня, скаржився на підвищену температуру тіла до 38 градусів, сухий кашель, слабкість та головний біль. Черговий медперсонал у відповідних засобах індивідуального захисту його оглянув. Провели швидкий тест на грип, який виявився позитивним. Тому коронавірусу у пацієнта нема», - розповів заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник.

За його словами, аналізи також скерували до Лабораторного центру, де проведуть лабораторне дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції. Хлопець перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні.

Протягом 26 лютого – 2 березня цей юнак перебував із відвідинами в Італії. Після повернення до України відчув симптоми нездужання.

Як повідомляв Укрінформ, мешканець Кам'янки-Бузької на Львівщині, який нещодавно повернувся з Італії, звернувся до лікаря з симптомами ГРВІ. Для перевірки на наявність коронавірусу його спецтранспортом доставили в облцентр.