У Радомишлі родину інфікованої коронавірусом жінки охороняє поліція

У Радомишлі родину інфікованої коронавірусом жінки охороняє поліція

Укрінформ
Родина жінки з міста Радомишль на Житомирщині, у якої діагностували коронавірус, перебуває під охороною патрульних.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз її сім’я знаходиться в самоізоляції, її охороняють посилено. Взагалі у Радомишлі поліція переведена на посилений варіант несення служби, і сім’я охороняється патрульними, лікарня теж охороняється», - зауважила Остапченко.

Згодом у поліції області додали, що у Радомишлі можуть встановити пости правоохоронців в'їздах та виїздах з міста.

«Наразі у м. Радомишлі забезпечується охорона публічної безпеки та порядку поблизу місць лікування хворої та проживання її та рідних. Також передбачено можливість виставлення стаціонарних постів на в’їздах-виїздах з міста з метою попередження поширення вірусу», - поінформували у відділі комунікації поліції Житомирської області.

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Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Відомо, що із симптомами хвороби вона відвідувала церкву. Вночі стан пацієнтки погіршився, тому її підключали до апарату штучного дихання, однак зараз вона вже дихає самостійно з кисневою підтримкою.

Наразі ізолювали 22 людей, які контактували з нею. Відсьогодні у місті запроваджують надзвичайну ситуацію, зупинили рух громадського транспорту та роботу ринку.

Нині в Україні є три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Окрім жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

Дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса свідчать, що станом на 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 135 318 людини, загинули 4981, одужали 69 645 людини.

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