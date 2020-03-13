Жінку з Радомишля уночі підключали до апарату штучного дихання

Жінку з Радомишля (Житомирська область), яку госпіталізували з коронавірусом, підключали до апарату штучного дихання, однак зараз вона вже дихає самостійно з кисневою підтримкою.

Про це на брифінгу 13 березня розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 6 ранку 13 березня стан хворої погіршився і відзначався як важкий. Насичення крові киснем впало із 77% до 47%. Хвора переведена на штучну вентиляцію легень, отримувала кисневу терапію, симптоматичне лікування, спрямоване на підтримання життєвоважливих функцій організму», - сказала Остапченко.

За її словами, наразі стан хворої стабілізований. Вона при свідомості, дихає сама при кисневій підтримці. Насичення крові киснем досягло 67%, а киснева підтримка продовжується.

У Радомишльській райлікарні, де перебуває жінка, наразі працюють додаткові лікарі-інфекціоністи, пульмонологи та реаніматологи.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Відомо, що із симптомами хвороби вона відвідувала церкву. Наразі ізолювали 22 людей, які контактували з нею. Відсьогодні у місті запроваджують надзвичайну ситуацію.

Нині в Україні є три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Окрім жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

Дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса свідчать, що станом на ранок 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 людини.