У Запоріжжі звільнили директора парку, в якому загинула 8-річна дівчинка

У Запоріжжі звільнили директора парку, в якому загинула 8-річна дівчинка

Укрінформ
Міський голова Запоріжжя звільнив із займаної посади директора парку «Дубовий гай», у якому трагічно загинула 8-річна Ганна Ждан.

Про це мер Володимир Буряк написав на своїй сторінці у Facebook.

«Пройшов майже тиждень з дати трагічної загибелі 8-річної Ганни Ждан. Хочу повідомити вам, що сьогодні я звільнив з займаної посади керівника парку «Дубовий Гай» Олега Комаренка», - йдеться у пості.

Міський голова Запоріжжя також зазначив, що невідкладно були створені робочі комісії для перевірки всіх місць дозвілля в місті та атракціонів. Їх результати будуть доведені до громадськості та будуть прийняті відповідні міри.

Мерія запропонувала сім’ї загиблої дитини матеріальну допомогу з міського бюджету у сумі 100 тисяч гривень. Проте, родина від допомоги відмовилась. Напередодні похорон (Ганну поховали 12 березня - авт.) батько дівчини Олександр Ждан заявив, що не хоче бачити жодного представника влади.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 березня у Запоріжжі в центральному парку на 8-річну дівчина впала важка дерев'яна статуя. Дитина отримала травми, від яких померла у лікарні не приходячи до тями. 10 травня міський голова відсторонив від посади керівника парку та заявив про початок службового розслідування.

У ГУНП в Запорізькій області за даним фактом відкрили провадження за двома статтями 367 та 115 КК України. Прокуратура області повідомила про підозру заступнику директора парку.

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