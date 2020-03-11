Мерія Запоріжжя виплатить 100 тисяч родині дівчинки, яка трагічно загинула в парку

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк доручив виконавчому комітету міської кради виплатити родині загиблої в парку «Дубовий гай» 8-річної дівчинки матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті Запорізької міськради.

«Перерахувати грошові кошти у розмірі 100800 гривень, де 100 тисяч — сума для виплати матеріальної допомоги Ждану Олександру (батько дитини — ред.), а 800 гривень — сума для сплати банківських послуг», - йдеться у документі.

Як раніше повідомлялося, 8 березня в комунальному парку «Дубовий гай» на 8-річну Аню Ждан впала 200-кілограмова дерев'яна скульптура ведмедя. Дівчинка померла в лікарні 9 березня. Керівник парку заявив, що в момент трагедії дитина знаходилась без нагляду батьків, а також запевнив, що наказав демонтувати скулптуру за кілька днів до трагедії.

10 березня міський голова Запоріжжя відсторонив від виконання обов'язків директора парку Олега Комаренка та доручив перевірити усі атракціони.

У поліції відкрили кримінальну справу за двома статтями 367 та 115 КК України - службова недбалість та умисне вбивство.

Прощання з Анею відбудеться 11 березня.