Мер Запоріжжя відсторонив керівництво парку, де трагічно загинула дитина

Через трагічну загибель 8-річної дівчини міський голова Запоріжжя Володимир Буряк підписав розпоряження про відсторонення керівництва парку «Дубовий гай» від виконання обов'язків.

Про це мер Запоріжжя повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Моїм розпорядженням керівництво парку відсторонене від виконання обов’язків, як мінімум, на час проведення слідства», - заявив Буряк.

Крім того, додав він, найближчими днями в місті будуть перевірені всі без виключення місця дозвілля дітей та дорослих, а також усі атракціони. З недбалими керівниками та підприємцями будуть розірвані всі контракти та відносини.

У той же час, за словами директора КП «Дубовий гай» Олега Комаренка, дерев'яні скульптури (у тому числі і скульпутура ведмедя, яка впала на дівчину), не знаходилися на балансі парку.

«5 березня мій заступник з благоустрою помітив, що одна із дерев'яних статуй хитається, він її демонтував та поклав біля дороги. Як демонтована статуя знову там опинилась — в нас є відео за всі дні, на якому видно, як група із 5-6 людей цю статую поставила. Те, що демонтовану статую повернули на майданчик, наші співробітники не помітили. Скульптури не були на балансі парку», - прокоментував подію Комаренко.

Дерев'яні казкові герої з'явилися у парку 2013 року після проведення фестивалю народних майстрів. Скульптури створювали майстри з різних міст України.

Як раніше повідомлялось, 8 березня близько 14:10 в парку сталася трагедія: 8-річна Аня Ждан залізла на двометрову скульптуру, яка виявилась не закріпленою, та впала разом з нею. Дерев'яний ведмідь вагою понад 150 кілограмів розчавив дівчину. Аня померла в лікарні.

В поліції розпочали розслідування за двома статтями 367 та 115 (службова недбалість та умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 10 березня, на місці загибелі дитини збираються активісті, волонтери та мешканці міста.

Фото: 24tv.ua