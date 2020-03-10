Смерть дитини у Запоріжжі: мер оголосив службове розслідування

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк доручив провести службове розслідування після смерті дівчинки, на яку у парку "Дубовий Гай" упала дерев’яна скульптура.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької міськради.

"Проводиться службове розслідування. Є відео, як це сталося. Дитина була без нагляду батьків, вони прибігли пізніше, після нещасного випадку. Як з’ясувалося пізніше, вони, скоріш за все, святкували в одному з кафе", - прокоментував ситуацію директор парку Олег Комаренко.

За його словами, "поряд були написи про те, що залазити на ці фігури не можна".

Як повідомлялося, 8 березня у комунальному парку "Дубовий Гай" у Запоріжжі на дівчинку впала 200-кілограмова дерев'яна фігура. За попередньою інформацією, дитина залізла на скульптуру, яка була не закріплена.

Дитину госпіталізували у непритомному стані, невдовзі вона померла.

Поліція розпочала розслідування за статтями 115 (умисне вбивство) та 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.