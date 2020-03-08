У парку Запоріжжя на дитину впала 200-кілограмова скульптура
Укрінформ
У Запоріжжі, в парку культури та відпочинку "Дубовий Гай", на 10-річну дівчинку впала величезна дерев'яна скульптура. Дитину госпіталізували у непритомному стані.
Про це в Instagram повідомили користувачі каналу its_zp.
"Трагедія в Дубівці! Незакріплена 200-кілограмова статуя впала на 10-річну дівчинку. Дитина в реанімації", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на місці працює поліція.
У ГУНП в Запорізькій області поінформували, що про подію знають, але поки що не дають коментарів.