У парку Запоріжжя на дитину впала 200-кілограмова скульптура

У Запоріжжі, в парку культури та відпочинку "Дубовий Гай", на 10-річну дівчинку впала величезна дерев'яна скульптура. Дитину госпіталізували у непритомному стані.

Про це в Instagram повідомили користувачі каналу its_zp.

"Трагедія в Дубівці! Незакріплена 200-кілограмова статуя впала на 10-річну дівчинку. Дитина в реанімації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці працює поліція.

У ГУНП в Запорізькій області поінформували, що про подію знають, але поки що не дають коментарів.