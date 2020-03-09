У Запоріжжі померла дівчинка, на яку впала скульптура в парку

У Запоріжжі у лікарні померла дівчина, на яку в парку "Дубовий Гай" впала 200-кілограмова скульптура. Поліція відкрила кримінальну справу.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла пресофіцер ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвик.

"За попередньою інформацією, дитина залізла на скульптуру, яка була не закріплена. Дерев'яна конструкція впала на дівчину. Поліція розпочала розслідування за двома статтями 367 та 115 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Як повідомлялося, трагедія сталася вчора, 8 березня, у комунальному парку "Дубовий Гай". Дитину госпіталізували до обласної лікарні, вона була непритомна.