Житомирщина має тести на коронавірус - вистачить на 70 осіб

Житомирщина отримала тести на визначення коронавірусу, яких вистачить для діагностики захворювання у близько 70 людей.

Про це на вечірньому брифінгу 12 березня поінформував директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обласний лабораторний центр першим в Україні отримав тест-системи, а наступного дня нам довелося їх застосувати… Ми отримали тести для обстеження приблизно 70 людей, в яких може бути підозра на коронавірус», - зауважив Парамонов.

Водночас, начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик додав, що закуповуються також швидкі тести для визначення ГРВІ, грипу.

"Тільки у випадку, коли обидва є негативними, тоді вже показано проведення чи експрес-тесту чи кінцевого лабораторного обстеження на коронавірус», - уточнив він.

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За словами Суслика, Житомирщина отримала з мобрезерву із Дніпра 270 тисяч медичних масок, які зберігаються на обласній базі спеціального медичного постачання. Невдовзі маски мають з'явитись і в аптеках.

Він зауважив, що через виявлений перший в області випадок зараження коронавірусом частину масок, спеціальних респіраторів та герметизуючих костюмів передадуть Центру екстреної медичної допомоги, який працюватиме у Радомишлі, та в місцеву районну лікарню.

Суслик додав, що з резервного фонду обласного бюджету виділено 1 млн 793 тис грн, які розподілені між закладами обласного рівня, що надаватимуть медичну допомогу у разі коронавірусу. За ці гроші придбали частину засобів індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби. При потребі, з обласних закладів вони перерозподілятимуться в інші.

Зазначалося також, що проби від 70-річної хворої із Житомирщини, в якої виявили коронавірус, відправлять у референтну лабораторію Києва, де проведуть додаткове тестування, а згодом – у Лондон.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Відсьогодні у місті запроваджують надзвичайний стан.

Наразі в Україні є три підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Окрім жінки з Житомирщини хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса свідчать, що станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 людини.