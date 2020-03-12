Конференцію ОПЗЖ в Одесі супроводжували бійки

Штовханина, що час від часу переростала в бійки, супроводжувала 12 березня обласну конференцію партії "Опозиційна платформа - За життя", яка відбулась в одеському готелі "Брістоль".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Будівлю готелю, куди зібрались учасники заходу, оточили активісти місцевих організацій "Дія", "Національний корпус" та "Автомайдан", які намагалися прорватися до приміщення і зірвати захід проросійської політсили. Однак прибічники Медведчука виставили охоронців фірми "Зевс" і близько сотні київських найманців спортивної статури.

Раз у раз між прибічниками ОПЗЖ і представниками патріотичних сил спалахували бійки, навіть був розпилений сльозогінний газ, але поліцейські, врешті, стали між ними кордоном і не допустили серйозних сутичок.

Учасники звітно-виборчої конференції під головуванням першого заступника голови Одеської облради Вадима Шкарівського розглянули організаційні питання. Головою облорганізації партії "Опозиційна платформа - За життя" обрано Вадима Рабіновича, а міську організацію очолив народний депутат Микола Скорик.

Варто зазначити, що одного з учасників пікетування поліція доставила до відділку, де було складено протокол за правопорушення за ознаками ст. 173 (дрібне хуліганство) Кримінального Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: dumskaya.net