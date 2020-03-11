На Донбасі війна, ОПЗЖ – в Кремлі

На фронті чергове загострення, а нардепи з ОПЗЖ подалися на "мирний" уклін до Путіна. Як ще довго ця антидержавна самодіяльність сходитиме з рук?

10 березня делегація Опозиційної платформи – За життя" в складі Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Олександра Колтуновича, Рената Кузьміна і Тетяни Плачкової провели зустріч зі "своїми російськими колегами – депутатами Держдуми РФ. Співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабинович назвав цей візит до Москви і чергову зустріч "кумів" – президента РФ Володимира Путіна та Віктора Медведчука та переговори з депутатами Держдуми "встановленням миру".

З боку Росії в переговорах взяли участь також голова комітету з питань СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников, член комітету Держдуми з інформаційної політики Вадим Дєньгін і інші. Прес-служба Кремля повідомила, що в ході зустрічі, зокрема, обговорювалася ідея створення міжпарламентського виміру "нормандського формату"- ініціатива Медведчука і Ко, гаряче підтримувана Путіним. Попри всю абсурдність будь-яких представницьких візитів до агресора та "позадержавних" домовленностей з ним, досі ніхто в Україні не дав належну оцінку цим провокативним діям місцевих проросійських обранців. Чому і чого чекають?

Хіба що від Верховної Ради вийшла заява про те, що офіційно ця тепла компанія український парламент не представляла. Ну то й що? Цією констатацією можна обмежитися? Хіба те, що вони там обговорювали, є припустимим у приватному порядку? Карний Кодекс з цього приводу нічого не думає?

«Довічний» Путін, або Чудовий день вибрали Медведчук з Рабиновичем

Згідно повідомлення ОПЗЖ, парламентарії України і Росії "обговорили тему мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і виконання мінських угод, безальтернативність яких визнана в усьому світі". Медведчук під час зустрічі запропонував створити міжпарламентську об'єднання "в нормандському форматі", куди має увійти і Росія.

На брифінгу Медведчук подякував росіянам

На брифінгу, присвяченому підсумкам зустрічі, голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подякував російським колегам за те, що вони знайшли час для переговорів. «Не дивлячись на те що сьогодні в цих стінах вирішувалися історичні події (голосувалися зміни до Конституції, які дозволяють Путіну правити фактично довічно. – Авт.) за участю депутатів і керівництва Держдуми, вони знайшли час, щоб обговорити питання, пов'язані з реалізацією Мінських угод. Для того щоб просунути питання, пов'язане з встановленням миру в Україні», – зазначив Медведчук.

Зі свого боку задоволений Путін зазначив, що "це було б дуже добре, доречно", якщо парламентарії "на Україні, в Росії, в Німеччині і у Франції підтримають те, що робиться на рівні виконавчої влади". Мовляв, у Медведчука це вийде, причому Путін сподівається, що не без "підтримки адміністрації Президента України".

Путін сподівається, що у Медведчука все вийде

А хто вони там такі? Самозванство на карну справу не тягне?

Як на все це відреагувала Україна? Йдеться, передусім, про український сегмент Мережі, але не тільки.

"Путін зустрівся з Медведчуком і ОТЗЖ всупереч обіцянці Зеленського "розібратися з фінансуванням партії Медведчука", і показав, що буде вести переговори з Україною тільки через свого агента", – припускає головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов. Він звернув увагу на той факт, що минуло вже більше півроку, відколи Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо партії "Опозиційна платформа за життя", одним з лідерів якої є кум Путіна Віктор Медведчук. Але й досі "історія" залишається не виконаною обіцянкою.

"Ці зустрічі відбулися за ініціативи політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось. Крім того, народні депутати, які взяли участь у поїздці до Російської Федерації, відрядження в Апараті Верховної Ради України не оформлювали. Таким чином, народні депутати фракції «Опозиційна платформа – За життя» здійснили приватну поїздку до Російської Федерації та під час цих зустрічей висловлювали позицію виключно своєї політичної сили", – заявила прес-служба апарату парламенту.

Дивно, що усі ці "ініціативи" Медведчука досі ігноруються Службою безпеки і взагалі не розглядаються в контексті державної зради.

Як відомо, міжфракційне депутатське об'єднання «Міжпарламентський діалог заради миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція» Віктор Медведчук "створив" і очолив ще у листопаді минулого року. Цій ідеї очікувано "дав високу оцінку" президент РФ . Тоді ж відбулася перша зустріч Віктора Медведчука та голови Державної Думи РФ В'ячеслава Володіна.

У січні Медведчук обкатав з відповідними road show (презентаційне турне. – Авт) Сенат Франції та Бундестаг. Тамтешні депутати, однак, не проявили жодного інтересу до цього імпровізованого театру.

Безкарність як фактор існування п'ятої колони

"Осміліли (депутати ОПЗЖ – Авт.). Розуміють, що їм нічого не буде. Ні справ в ДБР та СБУ. Ні допитів. Ні осуду. І це 6 років війни. Сьогодні ж розбомбили нашу вантажівку з військовими! Сьогодні двоє загиблих та десяток поранених! В цей час депутати Верховної Ради "налагоджують стосунки" в Держдумі, яка продовжила повноваження Путіна довічно. Чи могло таке бути ще рік назад? Чи у 2014 чи 2017 роках? " – написав політолог Андрій Смолій у своєму Telegram-каналі.

Візит депутатів від ОПЗЖ до Москви на «переговори» з керівництвом Російської Федерації є ляпасом особисто президенту України, вважає голова правління громадської спілки "Національна освітня асоціація", екс-депутат Вікторія Войціцька. "Для мене особисто ця інформація і ця фотографія – це ляпас сьогоднішньому президенту Зеленському. Бо свого часу, ще минулого року він заявляв про те, що він обов’язково розкриє і покаже, звідки йшло фінансування партії Медведчука, що люди будуть нести за це відповідальність, всі ці схеми будуть розкриті. А сьогодні Медведчук абсолютно спокійно не тільки перебуває в парламенті українському, а ще й їздить фактично до ворога, який вбиває наших українців на фронті", – зазначила телепрограмі "Прямий контакт" Войціцька.

Екс-депутатка переконана, що це і ляпас всім українцям, які намагаються вибороти свою незалежність. "Бо нам всім показують, що Україна всього-на-всього васал, що рішення приймаються не в Києві, а в Кремлі. І радяться наші тут, начебто обрані українцями депутати, зі своїми так званими колегами в російській Думі: а що ж далі робити з Україною? Як на мене, це абсолютно неприйнятно і це принизливо для всієї України, для інституції такої як парламент український і для кожного з нас. І тут всі карти на столі у президента для того, щоб діяти, для того, щоб визнати і чітко заявити, що це є зрада", – підсумувала Войціцька.

"Факт їхньої поїздки має стати об’єктом розслідування Служби безпеки України. І СБУ має пояснити, що вони там робили в Російській Федерації. І я особисто буду звертатися до Служби безпеки для того, щоб ці відповіді отримати", – заявила народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун.

"Держдума голосувала за введення військ в Україну, її депутати – персони нон- ґрата в цивілізованих країнах. ОПЗЖ не приховувала , що вони 5-та колона Кремля, але ніколи не демонстрували це настільки відверто і провокативно. «Європейська Солідарність» засуджує цю провокацію. Це прощупування ґрунту, наскільки ще суспільство готово замиритися на умовах Кремля, без відповідальності Кремля за всі вбивства і злочини. Чекаємо реакції слуг. Знову промовчать, щоб не сердити Путіна?", – виступила народний депутат партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Пресслужба партії «Європейська Солідарність» розповсюдила заяву з вимогою до керівництва Верховної Ради України, а також усіх інших депутатських фракцій та груп дати політичну оцінку цим подіям. "Вимагаємо негайної реакції Служби безпеки України, й вимагаємо від СБУ та ДБР негайно розпочати розслідування щодо контактів представників ОПЗЖ у російській владі, їхнього допуску до інформації, яка становить державну таємницю, та справжніх намірів цих політиків в їх так званому «діалозі» з Москвою", – йдеться у заяві.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія теж вважає, що Служба безпеки України повинна дати юридичну оцінку поїздці депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя" в Москву. "Вони їдуть в країну-агресор, ведуть якісь переговори, викладають фотографії – я взагалі не розумію це законно чи ні? Необхідно це перевіряти. Точно потрібно зробити якийсь запит в СБУ і питати юридичну консультацію. Виглядає це дуже погано", – сказав Арахамія журналістам в середу після засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Висновки треба, нарешті, робити

Згідно останнім соціологічними замірам Центра Разумкова, у відповідь на питання "Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували?" за ОПЗЖ проголосувало б 15%. При тому що у вересні минулого року її симпатиків нараховувалось усього 8%.

"Зеленський повторює грубу помилку Порошенка, зберігаючи Медведчука як фігуру для переговорів з РФ. Половинчаста і компромісна політика Порошенко по відношенню до Медведчука, проросійської агентури та телеканалів в Україні згубила попереднього президента, і судячи з усього, завдає непоправної шкоди також і нинішньому, – зауважує Юрій Бутусов. – Але висновків ніхто не робить. У той час як Росія продовжує послідовну політику по підриву України зсередини, а Медведчука готує на роль "Додона" – проросійської маріонетки на чолі Молдови".

Отже, ситуація вимальовується дурнувата. Ми усім розповідаємо, що Україна жертва агресії, у нас війна з Росією, просимо у Заходу підтримки – грошей, зброї, продовження санкцій. А Захід, дивлячись на фото наших задоволених депутатів та задоволеного Путіна, не може зрозуміти, що відбувається – чому законно обрані депутати воюючої країни спокійно розгулюють Кремлем та Держдумою, підтакуючи російському правителю та разом з ним радіючи його ганебній "довічній інтронізації".

Щось тут не так, скажуть наші партнери. І будуть цілком праві, бо, здається, у нас не діє головне – загальний стрій державних "інструментів", які дозволяють настільки нахабно підігравати "чужим дудкам".

Марина Нечипоренко, Київ