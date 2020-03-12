Укравтодор почав ремонт доріг у 18 областях

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочало ремонтно-будівельні роботи на 118 об'єктах у 18 областях.

Про це 12 березня повідомила пресслужба Укравтодору у Facebook.

Ремонт доріг / Фото: Укравтодор

"У 18 областях країни стартували та ведуться ремонтно-будівельні роботи на 118 об'єктах", - йдеться у повідомленні.

З них 100 об’єктів фінансуються за рахунок коштів Державного дорожнього фонду та 18 – за рахунок кредитних коштів в рамках співпраці Укравтодору з міжнародними фінансовими організаціями.

У відомстві зазначають, що на даному етапі ведуться підготовчі роботи, на окремих ділянках доріг розпочато роботи з влаштування нижніх шарів асфальту.

На Житомирщині відремонтують 15 км траси, яка веде до Білорусі / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

"Йдеться про нове будівництво та реконструкцію доріг державного значення, поточні середні ремонти та ремонт штучних споруд", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня цього року Кабінет Міністрів України затвердив Дорожню стратегію на 2020 рік, відповідно до якої в Україні буде запроваджене комплексне дорожнє будівництво.

Згідно із стратегією, у 2020 році Укравтодор має намір оновити 4 тис. км доріг державного значення та 2,5 тис. км доріг місцевого значення. У відомстві планують, що інтенсивні ремонтні та будівельні роботи на українських дорогах триватимуть до листопада.

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На дороги державного значення буде виділено 85 млрд грн, з них 31 млрд гривень - із Дорожнього фонду, понад 19 млрд гривень буде взято у банках під державні гарантії, також буде залучено частину коштів, які Україна отримала завдяки виграшу у Стокгольмському арбітражі.

На дороги місцевого значення у 2020 році буде виділено 2,2 млрд грн.