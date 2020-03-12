У Чернігові ще два дні працюватимуть дитсадки
Про це повідомила прессслужба Чернігівської міської ради.
"Дошкільні навчальні заклади два дні працюватимуть. За цей час батьки матимуть можливість врегулювати питання з роботодавцями. Керівництво міста просить останніх з розумінням ставитися до рішення Уряду та дати можливість батькам взяти відпустку на час карантину", - йдеться у повідомленні.
Школи та інші навчальні заклади (ВНЗ та ПТУ) зупиняють навчальний процес відразу 12 березня. Також скасовуються заняття в закладах культури та спорту, масові заходи в закритих приміщеннях.
Заступник міського голови Олександр Ломако, виступаючи в ефірі одного з телеканалів, зазначив, що міська влада вивчає питання організації дистанційної освіти. І, перш за все, для випускників, яких очікує ЗНО.