Заступнику директора парку у Запоріжжі оголосили підозру через загибель дівчинки

У Запоріжжі повідомлено про підозру заступнику директора з технічних питань Центрального парку культури і відпочинку “Дубовий гай”, де смертельно травмувалась 8-річна дитина.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

“Сьогодні, 11 березня, повідомлено про підозру заступнику директора з технічних питань Центрального парку культури і відпочинку «Дубовий гай». Найближчим часом до суду буде направлене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та вирішене питання щодо відсторонення фігуранта провадження від займаної посади”, - йдеться у повідомленні.

Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, передбаченому ч.2 ст.275 КК України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Як повідомлялося, 8 березня у парку «Дубовий гай» на восьмирічну дівчинку впала дерев'яна скульптура вагою 200 кг. Дитину у непритомному стані доправили у лікарню, де вона померла наступного дня.

10 березня міський голова Запоріжжя Володимир Буряк підписав розпорядження про відсторонення від виконання службових обов'язків директора парку Олега Комаренко.