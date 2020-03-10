Жителі Запоріжжя принесли квіти та іграшки у парк, де загинула 8-річна дівчинка

У вівторок, 10 березня, в Запоріжжі в парку "Дубовий гай" зібралися близько сотні людей, аби вшанувати пам'ять загиблої 8-річної дівчинки.

Люди принесли квіти та іграшки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми читали коментар керівника парку, який говорить, що батьки дівчини сиділи в кафе, коли це трапилося, - це брехня. Вони були на лавочці, безпосередньо біля майданчику, де все сталося. Батько дитини прибіг до неї за кілька секунд", - розповів чоловік, який 8 березня також гуляв у парку із своєю дитиною і був біля дерев'яних скульптур.

На двох деревах біля майданчика на висоті близько трьох метрів висять таблички з написом "по дерев'яних скульптурах не лазити". Городяни говорять, що у день трагедії їх не було. Люди не розуміють, чому керівництво парку не прибрало скульптуру "ведмедя" раніше, знаючи про те, що вона перебуває у неналежному стані.

Жителі міста планують проводити під мерією акції протесту та вимагатимуть покарання для того, хто винен у смерті дитини.

Запоріжці принесли квіти та іграшки в парк, де померла 8-річна дівчина/ Фото: Ольга Староселець

Як повідомлялося, раніше сьогодні міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив про відсторонення директора парку. Також мер доручив перевірити всі атракціони у місті.

Трагедія сталася 8 березня у комунальному парку "Дубовий Гай". За попередньою інформацією, дитина залізла на скульптуру, яка була не закріплена. Дерев'яна конструкція впала на дівчину.

Дитину госпіталізували до обласної лікарні, вона була непритомна. 9 березня в реанімації обласної лікарні дівчинка померла.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 367 (Службова недбалість) та 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.