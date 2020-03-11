Вісім регіонів додатково отримають німецькі тест-системи на коронавірус

МОЗ доправить німецькі тест-системи для виявлення нового коронавірусу у вісім регіонів.

Про це повідомляється в телеграм-каналі МОЗ.

"У 8 регіонів України додатково направлені німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу Covid-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні. Це пришвидшить процес проведення перевірки на Covid-19. Станом на зараз вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я повністю справляється з тими зразками, які є", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, тести вже доправлено або буде доправлено в найближчі дні до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя. Також зазначається, що триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей. Усі тести сертифіковані ВООЗ.

За останніми даними, кількість випадків зараження вірусом у світі становить 121 564, смертей — 4373, одужали від хвороби — 66239 осіб.