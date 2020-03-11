Зеленський призначив головою Сумської ОДА військового прокурора

Зеленський призначив головою Сумської ОДА військового прокурора

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Романа Грищенка головою Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №74/2020 опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.

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Попередньо указом №73/2020 Президент увільнив Ірину Купрейчик від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА.

Грищенко з 2017 року працював військовим прокурором Харківського гарнізону, а до того - військовим прокурором Київського гарнізону.

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