На Дніпропетровщині розпочали роботи на 12 об’єктах за програмою «Велике будівництво»

З березня на Дніпропетровщині стартували роботи за програмою Президента України «Велике будівництво». Нині в області вже будують та реконструюють 12 об’єктів із 15 запланованих. Для решти закінчують підготовку проєктно-кошторисної документації.

Про це під час пресконференції заявив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляє пресслужба ОДА.

«В межах всеукраїнської програми Президента «Велике будівництво» кожна з областей має збудувати або реконструювати по п’ять шкіл, садочків та спортоб’єктів. На Дніпропетровщині запланували втілити 15 проєктів на суму 800 млн грн. Вони будуть введені в експлуатацію вже цьогоріч», – наголосив очільник області.

Зокрема, 2020 року в регіоні реконструюють Волоську, Петропавлівську, Лихівську, Томаківську школи та Покровський ліцей. Оновлять садочки у Миколаївці Павлопіллі, Чкаловому, завершать зводити – в Іларіоновому та Покрові.

«Ми привели до ладу всі кошториси, за якими втілюємо інфраструктурні проєкти. Там більше немає завищених цін. Наприклад, лише на завершенні будівництва Іларіонівського садочка зекономимо 7 млн грн. Так зможемо втілити більше проєктів за менші кошти», – пояснив заступник голови Дніпропетровської ОДА Олександр Москаленко.

Також цьогоріч в області відремонтують стадіони у Новомосковську, Перещепиному, Кривому Розі. Робота кипітиме і на двох спортоб’єктаках на «Олімпійських резервах» у Дніпрі – завершать будівництво залу боксу та критої тенісної споруди.

За словами Бондаренка, окрім президентської програми в області запустили проєкт «Будівництво 100+».

«Зведемо та реконструюємо ще понад 100 об’єктів у різних куточках регіону. Роботи виконаємо коштом бюджетів всіх рівнів – місцевого, обласного та державного», – додав Бондаренко.

На реалізацію цього проєкту направлять 1 млрд 148 млн грн.