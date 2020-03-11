На Дніпропетровщині розпочали роботи на 12 об’єктах за програмою «Велике будівництво»
Про це під час пресконференції заявив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляє пресслужба ОДА.
«В межах всеукраїнської програми Президента «Велике будівництво» кожна з областей має збудувати або реконструювати по п’ять шкіл, садочків та спортоб’єктів. На Дніпропетровщині запланували втілити 15 проєктів на суму 800 млн грн. Вони будуть введені в експлуатацію вже цьогоріч», – наголосив очільник області.
Зокрема, 2020 року в регіоні реконструюють Волоську, Петропавлівську, Лихівську, Томаківську школи та Покровський ліцей. Оновлять садочки у Миколаївці Павлопіллі, Чкаловому, завершать зводити – в Іларіоновому та Покрові.
«Ми привели до ладу всі кошториси, за якими втілюємо інфраструктурні проєкти. Там більше немає завищених цін. Наприклад, лише на завершенні будівництва Іларіонівського садочка зекономимо 7 млн грн. Так зможемо втілити більше проєктів за менші кошти», – пояснив заступник голови Дніпропетровської ОДА Олександр Москаленко.
Також цьогоріч в області відремонтують стадіони у Новомосковську, Перещепиному, Кривому Розі. Робота кипітиме і на двох спортоб’єктаках на «Олімпійських резервах» у Дніпрі – завершать будівництво залу боксу та критої тенісної споруди.
За словами Бондаренка, окрім президентської програми в області запустили проєкт «Будівництво 100+».
«Зведемо та реконструюємо ще понад 100 об’єктів у різних куточках регіону. Роботи виконаємо коштом бюджетів всіх рівнів – місцевого, обласного та державного», – додав Бондаренко.
На реалізацію цього проєкту направлять 1 млрд 148 млн грн.