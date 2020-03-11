Правоохоронці розслідують обставини підриву гранати у райцентрі Рені на Одещині

Працівники Ренійського відділення ГУНП в Одеській області розслідують обставини підриву гранати в ніч проти 11 березня на подвір’ї одного з жителів цього придунайського міста Одеської області.

Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області.

"Сьогодні вночі до територіального відділення поліції надійшло повідомлення від 41-річного місцевого жителя про те, що на його подвір’ї вибухнув невідомий предмет. На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції та спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП. За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5, її рештки поліцейські направили на експертне дослідження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та фасад будинку.

Розпочате кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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За словами заступника очільника Ренійського відділення поліції Валерія Кадини, наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до неї осіб.