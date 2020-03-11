Загибель волонтера: ветерани АТО/ООС пікетували поліцію у Житомирі

У Житомирі під будівлею ГУ Нацполіції області напередодні ввечері зібралися ветерани АТО/ООС, які вимагали від правоохоронців об’єктивного розслідування загибелі волонтера Олега Котенка.

Про це у Facebook повідомив учасник АТО Олександр Шевцов.

«Відбувся брифінг щодо справи загибелі нашого побратима Олега Котенка, на який, на жаль, нас не запросили або не встигли запросити, після чого ветеранським рухом Житомирщини було прийняте рішення зібратися біля будівлі МВС області та дізнатися чому так відбулося», - йдеться у повідомленні.

«Нам не потрібні чутки чи безпідставні звинувачення. Якщо є винні, вони мають бути покарані. Крім версії по статті 115 та версії самогубства є ще стаття 120 «доведення до самогубства». Чи розглядається вона? Нам потрібне чесне розслідування та відповіді, котрі заспокоять громадськість», - написав у Facebook ще один учасник акції Василь Піддубний.

Шевцов додав, що у поліції запропонували ветеранам зустрітися 20 березня, обговорити хід розслідування та поспілкуватися з правоохоронцями.

Як повідомляв Укрінформ, 6 березня ввечері в ГУНП у Житомирській області поінформували про те, що в під’їзді будинку знайшли застреленим місцевого підприємця. За попередньою версією правоохоронців, обставини загибелі свідчили про самогубство, оскільки поруч був мисливський карабін, зареєстрований на загиблого.

Користувачі соцмереж одразу повідомили, що вбитим виявили волонтера, розвідника, учасника АТО Олега Котенка. Його колеги та друзі у версію самогубства не вірять.

Згодом у поліції повідомили, що розслідування смерті Котенка перебуває на особливому контролі. У ГУНП наголосили, що наразі триває збір інформації від його друзів і колег, що може бути важливою для слідства.

Олега Котенка поховали у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі.

На брифінгу в поліції журналістам розповіли, що обставини загибелі учасника АТО і волонтера Олега Котенка вказують на самогубство, а інформація про можливе умисне вбивство наразі відсутня.