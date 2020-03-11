Чотирьох тяжкопоранених бійців евакуювали до лікарень Дніпра

До лікарень Дніпра 10 квітня із зони бойових дій на Донбасі було евакуйовано чотирьох тяжкопоранених бійців.

Про це повідомила волонтер, радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

«У Дніпро евакуйовані двома військовими вертольотами четверо поранених захисників у важкому стані», - повідомила Губа.

Вона додала, що троє з них направлені до військового госпіталю.

За її словами, ще двох бійців у стабільному стані з пораненням очей доправили на «швидких».

Обласна лікарня Мечнікова, обласна офтальмологічна лікарня задіяли своїх найкращих фахівців, виконані додаткові обстеження, деякі операції тривали до ранку.

Як повідомлялося, за добу 10 березня збройні формування РФ 17 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, у тому числі й забороненої мінськими домовленостями зброї. Загинуло минулої доби три військовослужбовці, ще 9 - отримали поранення та бойові травмування.