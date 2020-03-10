До кінця тижня стане прохолодніше, подекуди - мокрий сніг

В Україні 11 березня дощитиме, вдень очікується від 8 до 16° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"11 березня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, вдень в Україні, крім півдня, невеликий дощ, у Карпатах та на Закарпатті помірний дощ. У північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних та Вінницькій областях вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у Карпатах та на Прикарпатті від 4° тепла до 1° морозу; вдень 8-13° тепла, на півдні країни до 16°", - зазначається у повідомленні.

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У Києві 11 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°. У Київській області вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

12 березня вночі у північних і східних областях, а також у Приазов'ї, вдень на заході України невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 2-7° тепла; вдень 11-16°.

13 березня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім півдня, невеликий дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни до 19°. У Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла. У західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві і столичній області 12 березня вночі невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°. 13 березня невеликий дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.

14 березня в Україні невеликий дощ, температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 4-10° тепла; на півдні та сході країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-13°. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°

15 березня без істотних опадів, лише у східних областях вдень невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 1-7° тепла, на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 5-11°. В Карпатах без істотних опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві і Київській області 14 березня невеликий дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

15 березня без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.