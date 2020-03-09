Україну накриє туман і мряка

У понеділок, 9 березня, вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"В Україні, крім південно-східної частини, часом невеликі дощі. Вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні та сході до 9°; вдень 12-17°, у західних, північних та Вінницькій областях 6-11°.

В Карпатах невеликий мокрий сніг з дощем, температура протягом доби близько 0°", - йдеться у прогнозі на 9 березня.