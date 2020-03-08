Україну наступного тижня прогріє до +19°, але з дощами та приморозками

У понеділок, 9 березня, вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м ( I рівень небезпечності, жовтий).

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"В Україні, крім південно-східної частини, часом невеликі дощі. Вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні та сході до 9°; вдень 12-17°, у західних, північних та Вінницькій областях 6-11°. В Карпатах невеликий мокрий сніг з дощем, температура протягом доби близько 0°", - йдеться у прогнозі на 9 березня.

10 березня вночі у північних, Вінницькій та Черкаській, вдень в Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

10 березня вночі та вранці в Україні, крім південно-східної частини, місцями туман. Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с, на заході 11 березня місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла; вдень 10 березня 11-16°, у південно-східній частині до 19°, 11 березня 9-14°.

11 березня вночі у центральних та південних областях, вдень на більшій частині території країни невеликий дощ.

12 березня без опадів, лише вночі у північних, східних та місцями у західних областях невеликий дощ. 13 березня у західних, вдень і в північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 10-15° тепла, у південно-західній частині 13-18°, 13 березня у північних та західних областях 8-13°.

У Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0, вдень 1-6°тепла.

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У столиці та області 9 березня теж буде туманно. Хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.

Вночі 10 березня, вдень 11 березня синоптики прогнозують у столиці невеликий дощ, в решту часу без опадів. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 10 березня 11-16°, 11 березня 9-14°.

У Києві вночі 12 березня та вдень 13 березня невеликий дощ, в решту часу без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12 березня 10-15° тепла, 13 березня 8-13°.