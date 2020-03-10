В Україну йде "дощовий фронт" — синоптик
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Укрінформ
У середу, 11 березня, в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі.
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"Південь хіба що втримається від опадів. Вітер буде західним, поривчастим", - пише вона.
За прогнозом Діденко, температура повітря на Заході та Півночі невисока, +8+11 градусів, Південь, Схід та більшість Центру прогріє до +10+15 градусів.
"У Києві середа буде дощовою, вітряною, свіжою, +9, +10 градусів", - додає синоптик.