В Україну йде "дощовий фронт" — синоптик

У середу, 11 березня, в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"Південь хіба що втримається від опадів. Вітер буде західним, поривчастим", - пише вона.

За прогнозом Діденко, температура повітря на Заході та Півночі невисока, +8+11 градусів, Південь, Схід та більшість Центру прогріє до +10+15 градусів.

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"У Києві середа буде дощовою, вітряною, свіжою, +9, +10 градусів", - додає синоптик.