Луганщина встановила рекорд України зі спільного читання «Кобзаря»

Рекорд України зі спільного читання «Кобзаря» Тараса Шевченка зафіксований сьогодні, 10 березня, у Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Встановлення рекорду України з максимальної кількості учасників одночасного спільного читання вголос відбулося в рамках акції «Луганщину єднає слово Кобзаря» біля Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. До спільного читання було запропоновано уривок з поеми «Сон».

Біля театру були присутні кількасот мешканців міста. Крім того, до події приєднались понад тисячі учнів загальноосвітніх навчальних закладів Сєвєродонецька.

Одночасно в акції взяли участь 11 529 мешканців Луганської області.

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Рекорд був зафіксований представниками «Книги рекордів України».

По завершенні акції до підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку урочисто поклали квіти.