Луганщина встановила рекорд України зі спільного читання «Кобзаря»
Відео
Укрінформ
Рекорд України зі спільного читання «Кобзаря» Тараса Шевченка зафіксований сьогодні, 10 березня, у Сєвєродонецьку.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Встановлення рекорду України з максимальної кількості учасників одночасного спільного читання вголос відбулося в рамках акції «Луганщину єднає слово Кобзаря» біля Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. До спільного читання було запропоновано уривок з поеми «Сон».
Біля театру були присутні кількасот мешканців міста. Крім того, до події приєднались понад тисячі учнів загальноосвітніх навчальних закладів Сєвєродонецька.
Одночасно в акції взяли участь 11 529 мешканців Луганської області.
Рекорд був зафіксований представниками «Книги рекордів України».
По завершенні акції до підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку урочисто поклали квіти.