У жителя Запорізької області діагностували грип, а не коронавірус

У Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ спростували інформацію про виявлення коронавірусу у жителя Оріхівського району на Запоріжжі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в ГУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ».

"Чоловік повернувся з Єгипту, де він був на відпочинку в період, коли там ще не було зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. Чоловік дійсно звертався до медиків, у нього діагностовано вірус грипу H1N1", - прокоментував заступник директора Запорізького лабораторного центру Олександр Мащак.

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За словами фахівців лабцентру, про підозру на коронавірус взагалі не йшлося.

Низка запорізьких ЗМІ, посилаючись на власні джерела, написали про те, що жителя Оріхівського району госпіталізовано до ЦРЛ із підозрою на коронавірус.