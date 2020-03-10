Ексчиновника Держгеокадастру затримали на хабарі в Тернополі

СБУ затримала колишнього чиновника Держгеокадастру в Тернопільській області під час одержання хабаря.

Про це у Facebook повідомляє УСБУ в Тернопільській області.

«У Тернополі колишній посадовець обласного управління Держгеокадастру «погорів» на хабарі за сприяння у виділенні земельної ділянки сільськогосподарського призначення. За попередньою версією слідства, ексчиновник оцінив у 1000 доларів США використання своїх зв’язків для впливу на співробітників держустанови та ухвалення ними позитивного рішення щодо надання громадянину у користування земельного наділу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після виготовлення проєктно-технічної документації на земельну ділянку площею 1,7 га зловмисник нагадав місцевому жителю про необхідність розрахуватися.

Прийняти готівку особисто він відмовився, натомість направив «клієнта» до посередниці, яка чекала в автомобілі, припаркованому біля автовокзалу.

Оперативники задокументували отримання хабаря посередницею та телефонні дзвінки із підтвердженням успішного завершення оборудки.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 КК (зловживання впливом) колишньому посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину.