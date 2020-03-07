На Закарпатті на хабарі "погорів" начальник структурного підрозділу ДСНС

Співробітники Служби безпеки України підозрюють керівника одного із підрозділів Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Закарпатської області в систематичному отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За попередньою версією слідства, начальник аварійно-рятувального загону вимагав від громадян хабарі за сприяння у працевлаштуванні до підпорядкованого йому підрозділу. Зокрема, за посаду сапера зловмисник хотів отримати $3 тисячі. Правоохоронці затримали начальника в Ужгороді на робочому місці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першої частини хабаря у розмірі $300”, - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру.

Тривають слідчі дії. Встановлюється причетність інших посадових осіб служби до корупційних правопорушень Заходи із викриття проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області спільно з ДБР.