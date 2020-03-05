На Полтавщині викрили на хабарі чиновника Мін'юсту

На Полтавщині СБУ підозрює в отриманні хабаря держвиконавця одного з міськвідділів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, якого влітку минулого року Служба вже затримувала за аналогічне правопорушення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За версією слідства, державний виконавець вимагав від місцевого мешканця 10 тисяч гривень. За цю суму посадовець обіцяв чоловіку закрити виконавче провадження та надати постанову про його закінчення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали чиновника, який з минулого року перебуває під слідством, на робочому місці під час отримання всієї суми хабаря.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, державному виконавцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Заходи із викриття зловмисника проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області.