На кордоні з Польщею в автобусі знайшли сотні тисяч контрабандних євро і доларів

Працівники Державної прикордонної служби виявили у мікроавтобусі, який прямував із Польщі в Україну, незадекларовані гроші в розмірі 500 тис. євро і 240 тис. доларів.

Про це інформує Держприкордонслужба.

«Під час прикордонно-митного контролю автомобіля Mercedes у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів» охоронці кордону помітили знервовану поведінку водія та вирішили детальніше оглянути авто», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед особистих речей водія та у ніші під переднім сидінням пасажира правоохоронці виявили незадекларовану готівку в розмірі близько 240 тисяч доларів та 500 тисяч євро. Гроші були розфасовані у герметичні поліетиленові пакети.

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Правоохоронці склали протокол про порушення водієм митних правил. Гроші вилучили та передали співробітникам митниці.

Фото: dpsu.gov.ua