У Чернівцях госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус

У Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще одну людину, яку перевірять на зараження коронавірусом.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Іще одну людину із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, до обласної клінічної лікарні. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання та прибув із країни, де зафіксовані випадки зараження Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, усього в області із підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу - у Чернівцях.

Як повідомлялося, на сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3491 особа, одужало 57 389.

В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу - у Чернівцях.

Станом на 7 березня у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України, знаходяться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на Covid-19 та 14 - від контактних. Дослідження 16 зразків з них закінчено, позитивних на Covid-19 не виявлено. Дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають.

Станом на ранок 7 березня 2020 року у світі було зареєстровано 102 186 випадків захворювання Covid-19, з них 3 491 закінчились смертю, водночас 57 389 (56,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 21 373 випадки у 88 країнах/територіях/регіонах.

Фото: AA