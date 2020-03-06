У школах Івано-Франківська діти пишуть диктанти про коронавірус

У школах Івано-Франківська діти пишуть тематичні диктанти, як поводитися у випадку підозри на інфікування коронавірусом.

Про це перед нарадою освітян щодо заходів з протидії поширення коронавірусу, повідомив журналістам директор Департаменту освіти та науки Івано-франківської міської ради Ігор Максимчук, передає кореспондент Укрінформу.

«Спільно з управлінням охорони здоров’я ми підготували тематичні диктанти для діток, як себе поводити в тому чи іншому випадку щодо цього захворювання (коронавірус - авт.) Діти їх сприймають нормально. Ми працюємо на упередження», - зазначив Максимчук.

Він наголосив, що про призупинення навчального процесу у навчальних закладах Івано-Франківська наразі не йдеться.

«Ми наголошуємо на таких заходах як провітрювання, вологе прибирання та інформаційна складова у школах», - зазначив Максимчук.

«В наших колективах немає потреби обмежувати масові заходи і відвідування шкіл», - переконана начальник управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко.

Вона закликала освітян зберігати спокій і не панікувати. Водночас, Бойко попросила вчителів навчити дітей правильно мити руки і дотримуватись особистої гігієни.

На переконання освітян, поширення коронавірусу нині більше стурбувало вчителів та батьків в Івано-Франківську, але не дітей.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 6 березня у світі зареєстровано 98 387 випадків Covid-19, з них 3383 з- летальні, у той же час 55 441 (56,3%) осіб одужали.

В Чернівецькій області, де було зареєстровано перший в Україні підтверджений випадок Covid-19, комісія ОДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала призупинити навчальний процес у закладах дошкільної, загальноосвітньої та вищої освіти, а також обмежити проведення масових заходів.

Фото: firtka.if.ua