Голову СБУ Полтавщини треба звільнити - Зеленський

Управління Служби безпеки України у Полтавській області запізно відреагувало на ситуацію в Нових Санжарах, коли там готувалася акція протесту, і відповідальну за це особу потрібно замінити.

Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу під час робочої поїздки у Полтавську область, що транслювалася наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Я знав цю інформацію про Нові Санжари, що саме місцева СБУ відреагувала дуже пізно, що готувались акції. Ми, як держава, не отримали цю інформацію. І вже зробили люди блокпости, і вже підпалювали шини - і після цього приїхала Нацгвардія”, - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що саме СБУ опікується питаннями безпеки, тож спецслужба мала повідомити відповідні структури про можливі акції.

“Значить, людину, яка займає місце в обласній СБУ, повинні замінити. Я дійсно так вважаю”, - підкреслив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак з евакуйованими з китайського міста Ухань 45 українцями та 27 іноземцями. Евакуйованих разом з екіпажем літака та медиками, які супроводжували рейс, повезли до медичного центру Нацгвардії в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Проте місцеві жителі весь день блокували дорогу, аби не пропустити автобуси з евакуйованими, та вимагали не розміщувати їх у місцевому медзакладі. Коли автобуси під'їхали, люди почали жбурляти у них каміння.

Правоохоронці відтіснили протестувальників та звільнили дорогу транспорту з людьми.

Під час сутичок між протестувальниками та правоохоронцями постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень. Згодом усіх, крім одного, відпустили.

Режим обсервації евакуйованих з Уханя закінчився о 12 годині 5 березня.