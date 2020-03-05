Житомирська облрада просить владу не скорочувати ефірний час Суспільного

Депутати Житомирської облради підтримали звернення до Президента, Кабінету міністрів, Нацради з питань телебачення і радіомовлення та наглядової ради ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» щодо недопущення скорочення часу Суспільного мовника в регіонах.

Звернення ухвалили на сесії облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звертаємося з проханням посприяти у вирішенні питання запобігання скороченню обсягів регіонального телевізійного та радіомовлення на Суспільному мовнику та збереження у повному обсязі діяльності регіональних філій теле- та радіомовлення», - йдеться у документі.

Зазначається, що у 2018 році виробництво щоденного власного контенту скоротили до 3 год. 5 хв. На телеканалі «UA: Житомир» та 3 год. 10 хв. на радіо «Житомирська хвиля». На сьогодні керівники UA: Суспільного зменшили виробництво телевізійних та радіопрограм до 1 год. та 1, 5 год. відповідно, з яких лише частина буде заповнена власним контентом.

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В облраді вважають, що 1 години мовлення недостатньо для всебічного висвітлення життя Житомирщини.

«Північні райони Житомирської області межують із Білоруссю, де транслюються проросійські білоруські телеканали і радіо, а також здійснюється мовлення країни-агресора. Саме тому існування регіональних ЗМІ на території нашої області – це питання національної безпеки України», - наголосили депутати.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в обласних центрах пройшли акції на підтримку Суспільного мовлення в регіонах і проти скорочення обсягів регіонального мовлення.

Фото: zhitomir.info