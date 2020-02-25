У Херсоні провели акцію на підтримку місцевого телебачення та радіомовлення

У Херсоні відбулася акція на підтримку регіонального Суспільного телерадіомовлення, які ініціювали через соцмережі городяни, занепокоєні інформацією про зменшення місцевих телепередач та скорочення штату.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я прийшов сьогодні на акцію підтримки за збереження суспільного мовника регіонального у Херсоні, щоб не скорочувалося мовлення. Мені хотілося б, щоб було більше передач, новин», - сказав один із учасників акції, голова ОСББ Віктор Тоцький.

Херсонці провели акцію на підтримку регіонального Суспільного телерадіомовлення / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

За його словами, підтримати мовників вважає своїм обов’язком, адже завдяки тому, що журналісти інформували про ситуацію щодо компенсації по теплих кредитах, вдалося вирішити проблемне для херсонських ОСББ питання.

Серед тих, хто прийшов до будівлі філії Суспільного у Херсоні – громадські активісти, колеги з інших місцевих та центральних видань, ті, хто раніше працював на місцевому телебаченні, викладачі місцевих вишів, учасники херсонського Євромайдану та частина журналістів і технічних працівників регіонального Суспільного телерадіомовлення. Люди тримали у руках Державні прапори, плакати.

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Учасники акції відзначали, що для багатьох херсонців, які не мають можливості дізнаватися про місцеві новини з Інтернету, єдиним джерелом інформації лишається місцеве телебачення та радіомовлення. Вони також розповідали, що самі були учасниками ефірів на регіональному Суспільному і мали можливість розповідати про свої проєкти.

«Прийшла не лише я, прийшов наш волонтерський центр. У нас область межує з тимчасово окупованим Кримом, люди повинні знати, що відбувається», - зазначила координаторка обласного волонтерського центру допомоги ЗСУ Галина Уманець.

До учасників акції вийшли керівники філії.

Як зазначив продюсер філії Рустам Авдєєв, наразі немає жодного рішення ПАТ «НСТУ» про скорочення штату, проте створюються нові відділи, які будуть працювати за новою концепцією.

«Так, є трансформація, яка зараз відбувається. Створюються нові команди, які будуть працювати – у нас буде міжрегіональне ранкове шоу, створюється команда, яка буде працювати для цього шоу. Створюється нова команда, яка буде працювати над діджитал-платформою…Частина людей працює так, як і працювала, у тому ж режимі», - прокоментував кореспонденту Укрінформу Рустам Авдєєв.

За його словами, регіональний контент будуть виготовляти також разом з іншими медіа – фізичними та юридичними особами, що мають відповідний досвід. На почату березня вже буде оголошено новий пітчинг ідей як для радіоплатформи, так і для телебачення.

«Мовлення у нас на сьогоднішній день – і радіо, і телебачення - 3 години 10 хвилин регіонального контенту. У новому телевізійному і радійному сезоні планується збільшення, навпаки, мовлення. Це буде більше чотирьох годин, поки що не можемо говорити конкретні цифри. За новою концепцією, в рамках трансформації регіональних мовників, контент буде виготовлятися регіональний. Буде працювати міжрегіональний ранок, де будуть включення з кожної філії, будуть розроблені спецпроєкти, що виготовлятимуться у рамках цього міжрегіонального ранку… Історії з Херсонщини тепер можна буде почути не лише у Херсоні, а й в інших регіонах, але так, щоб це було цікаво глядачу», - пояснив Авдєєв.

Учасники акції натомість переконані, що область втратить від такого продукту, як міжрегіональний ранок: враховуючи кількість областей, надто мало буде ефірного часу, щоб задовольнити попит кожного регіону.

Працівники філії, які вийшли на акцію протесту, розповіли, що отримують інформацію про можливе скорочення з соцмереж, спілкуючись з представниками інших регіонів. «У нас були збори з керівництвом десь місяць тому. Нам сказали, що як тільки будуть якісь зміни, нас про це поінформують. Але ніхто не поінформував, частина людей – понад сорок - написали заяви про перехід у цей новий штат, інші нічого не писали і питання «зависло у повітрі». Зараз працює близько 90 людей. Відповідно, половина скорочується, закривається ранкове шоу», - зазначили працівники філії.

Акції на підтримку Суспільного пройшли у Запоріжжі, Житомирі, Миколаєві, Херсоні Луцьку, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську.